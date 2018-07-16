أطباق صحية لطفلكِ غنية بالحديد

الحديد هو مصدر الطاقة التي تستمر بها الحياة، ومن هنا نقدم لكم وجبات غنية بالحديد سهلة للطفل الرضيع، وهي:-





الطفل في الشهر السادس والسابع:

بالإضافة إلى لبن الأم يمكن اختيار وجبة أو وجبتين من هذه الوجبات لتقديمها للطفل يومياً





- خليط الحبوب والبقول مثل الأرز والعدس

- شوربة الخضار؛ كوسة، بطاطس، جزر، ملعقة حمص، أو فاصوليا خضراء+جزر+ بطاطس +ملعقة حمص

- تسلق كمية صغيرة من هذه المكونات في كمية قليلة من الماء، ثم تُهرس جيدا بالشوكة حتى تصبح لينة أو شبه سائلة، ويضاف إليها قليل من الملح حسب شهية الطفل

- يبدأ بملعقة واحدة أول يوم ثم تزداد تدريجيا في كل يوم

- لا مانع من ماء بليلة- قمح- أو عصير برتقال أو طماطم مع الوجبات السابقة

- هناك وجبات أخرى غنية بمواد أخرى غير الحديد مثل الكالسيوم والبروتين..وهى موجودة في الزبادي، الجبن الأبيض أو المطبوخ، مهلبية

- يمكن تقديم وجبة من الفواكه مثل: التفاح، الموز، الكمثرى المسلوقة أو طازجة مبشورة.





الطفل في الشهر الثامن أو التاسع:

بالإضافة إلى ماسبق يمكن للطفل أن يتناول كبدة الدجاج، ولسهولة البلع يمكن إضافة قليل من الشوربة، ويمكن تسوية الخضار بشوربة الدجاج ويضاف إليها قليل من عصير الليمون، و يمكن أيضا تناول شوربة العدس، صفار البيض، دجاج





الطفل في الشهر العاشر وحتى الثاني عشر