صفقة الأهلي المنتظرة.. أرقام ضعيفة لـ"عمار حمدي" مع النصر

اقترب فريق النادي الأهلي من التعاقد مع عمار حمدي صانع ألعاب نادي النصر لمدة 5 مواسم بداية من فترة الانتقالات الصيفية.

وحصل الأهلي على توقيع عمار حمدي لضمه لمدة 5 مواسم، واتفق النادي الأحمر مع النصر على حصول الأخير على 20 % من عائد بيعه لأي فريق آخر بجانب مكافآت حال مشاركته وإحرازه عدد معين من الأهداف.

وتبلغ قيمة حصول الأهلي على استغناء عمار حمدي 10 ملايين جنيه بالإضافة إلى ما سيتقاضاه اللاعب والذي سيبدأ موسمه الأول بـ500 ألف جنيه.

أرقام عمار حمدي مع النصر

يجيد عمار حمدي اللعب كجناح أيمن وأيسر وصانع الألعاب، صاحب الـ19 عاما شارك في 1008 دقيقة في الدوري المصري الموسم الماضي مع فريقه النصر، وسجل هدفا وحيدا وصنع آخر.

ونجح عمار حمدي في المراوغة 6 مرات في المباراة الواحدة بنسبة أكثر من 50%، أما عن دقة تمريراته فبلغت 75 %.

عمار حمدي يتميز بتقديم أدوار دفاعية، حيث نجح في استرجاع الكرة لفريقه النصر بمعدل 10 مرات في المباراة الواحدة.

معلومات عن عمار حمدي





من مواليد 26 نوفمبر 1999 أي أن عمره 19 عامًا وتألق مع النصر في الموسم الماضي قبل الهبوط للقسم الثاني.





تلقى عروضا من بازل السويسري وجنت البلجيكي والزمالك والإسماعيلي والمصري لكنه فضل الأهلي.



