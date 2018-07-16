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طريقة تحضير براونيز النوتيلا

الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:17 م
طريقة تحضير براونيز النوتيلا
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المقادير
- شوكولاتة نيوتيلا : كوب وربع 
- البيض : 2 حبة 
- طحين : نصف كوب 

طريقة التحضير
1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

2. إدهني صينية مربعة قياس 8 انش بالزبدة ورشة طحين.

3. اخلطي النوتيلا والبيض والطحين بواسطة الخفاقة في وعاء حتى تتمازج المكونات ويصبح الخليط ناعماً.

4. صبي المزيج في الصينية المجهزة وأدخليها الفرن لمدة 30 دقيقة حتى ينضج البراونيز.

5. أخرجيها من الفرن واتركيها لتبرد لمدة 10 دقائق.

6. قطعيها مربعات وادهنيها بالنوتيلا وقدميها دافئة.
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