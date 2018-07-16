طريقة عمل لفائف اللحم المفروم

المقادير

- لحم مفروم : 350 غراماً

- البصل : 1 حبة

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- زيتون أسود : ربع كوب (شرائح)

- جبن موزاريلا : نصف كوب

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- دقيق : 2 كوب

- خميرة : ملعقة كبيرة

- روزماري : ملعقة كبيرة

- حليب بودرة : ملعقة كبيرة (خال من الدسم)

- ماء دافئ : كوب

- البيض : 1 حبة (مخفوق)





طريقة التحضير

1. نخلط الدقيق مع الخميرة، والروزماري والحليب، ثم يحفر بوسط العجين ونضيف الزيت، ثم نمزج الدقيق مع الزيت جيداً، ثم نضيف الماء ببطء، ونبدأ بالعجن حتى يصبح العجين لين وقابل للتشكيل.





2. يترك العجين ساعة حتى يختمر ويصبح جاهز للاستخدام.





3. في مقلاة على النار نسخن الزبدة، ونضيف إليها البصل، ونشوح قليلاً ثم نضيف اللحم المفروم ونقلب حتى يتحول لون اللحم من الوردي إلى البني، نضيف ملعقة الصلصة والملح والفلفل، ونخفض النار ونتركها 5 دقائق.



