المشرف على التنسيق يوضح النسبة الحقيقية للمرحلة الأولى من القبول بالجامعات



وأضاف في لقاء على فضائية "DMC"، أنه يمكن للطالب بعد التسجيل عمل تعديلات على الرغبات ولكن ذلك حتى يوم الجمعة السابعة مساء فقط، لافتا إلى أن الموقع يتحمل الضغط من الطلاب بشكل طبيعي ولا مشكلة في الأمر ويوجد غرفة عمليات تتابع عمليات التسجيل للتأكد من عدم وجود شكاوى.



قال السيد عطا، المشرف على تنسيق القبول بالجامعات، إن التنسيق في المرحلة الأولى شعبة علمي علوم 394 درجة فأكثر بنسبة 96% والرياضة الهندسية 385 درجة بنسبة 93.3% والأدبي 328 درجة بنسبة 80%، متابعا أن التسجيل الكترونيا فقط والموقع مفتوح على مدار 24 ساعة لمدة 5 أيام.