تنفيذ عدد من الأنشطة البيئية في الفروع الإقليمية لوزارة البيئة

بمحافظة الشرقية،

في إطار خطة وزارة البيئة للحفاظ على بيئة نظيفة والحرص على نشر ثقافة الوعي البيئي لدى فئات المجتمع

كافة

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ومن ناحية أخرى قام الفرع الإقليمى بالقاهرة من خلال لجنة مشتركة من إداراتى المعمل والتفتيش البيئي بالتفتيش على إحدي المصابغ بمنطقة مسطرد بالقليوبية وتبين من التفتيش وجود العديد من المخالفات تشمل (عدم وجود مخزن مخلفات خطرة- عدم وجود فتحات مجهزة لقياس الانبعاثات. -عدم توفير مهمات الوقاية للعاملين).





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

نفذ الفرع الإقليمي بوزارة البيئة، ورشة عملبالتنسيق مع مديرية الصحة بالشرقية،وتناولت الورشة، موضوع المخلفات الطبية وكيفية التخلص الآمن منها وكيفية التعامل مع تلك المخلفات بطريقة آمنة وأهمية تواجد سجل المخلفات الصلبة والخطرة بالمنشأة وخطة التخلص الآمن من تلك المخلفات.كما تم تنفيذ ندوة توعوية بمركز شباب بني عامر بالزقازيق حول التنوع البيولوجى ودور الشباب في حماية البيئة.وقام الفرع الإقليمى بطنطا بتنفيذ ندوة توعوية تناولت التعريف بدور جهاز شئون البيئة فى العمل على حل المشكلات البيئية بنطاق إقليم وسط الدلتا، والسلوكيات السلبية من المواطنين تجاه البيئة من تلوث للمياه والهواء والتربة وغيرها والسلوكيات السلبية تجاه التعامل مع استهلاك المياه والدعوة إلى ترشيدها.كما تناولت الندوة مشكلة حرق القمامة والمخلفات الزراعية والآثار السلبية لها، والدعوة إلى تدوير المخلفات الصلبة والزراعية لتحويلها إلي اسمدة عضوية واعلاف حيوانية، بالإضافة إلي التعريف بمبادرة وزارة البيئة فى الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وكذلك حماية البيئة من التلوث.وقامت إدارة التفتيش والمعمل بالفرع بالاشتراك مع إدارة البيئة بالمنطقة الصناعية بقويسنا بعمل مراجعة بيئية لعدد من شركات ومصانع المنطقة الصناعية بقويسنا وتم أخذ عينات من الصرف الصناعي للشركات.ومن ناحية أخري قام الفرع الإقليمى بمحافظة قنا بالمراجعة البيئية لعدد 3 محطات مياه بالاضافة لمراجعة عدد 2 مشروع طبي وتم إرسال الموافقات للمحافظة.وقام الفرع الإقليمى بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى بعقد اجتماع وندوة توعية بيئية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة ساحل سليم لعدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة بشأن المشكلات التي تواجه الجمعيات خاصة مشكلة المخلفات الصلبة وما لها من مردود على البيئة والتأكيد على أهمية دور الجمعيات في المساهمة الفاعلة في التخلص الآمن من المخلفات بداية من الجمع من المنازل والفرز إلى التخلص النهائي بالتعاون مع الجهات الحكومية وأيضًا تم مناقشة عدد من المشكلات البيئية الأخري منها تلوث المياه والصرف الصحي ووضع حلول لها.