وزير الطيران يوجه بتحسين الخدمات المقدمة للسائحين بمطار الأقصر

وجه الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، سلطات مطار الأقصر الدولي، بتحسين كافة الخدمات المقدمة للسائحين.





وأكد الوزير خلال جولة تفقدية للمطار، اليوم الإثنين، أن وزارة الطيران المدني تقوم بتقديم كل الدعم والتحفيز لقطاع السياحة بمدينة الأقصر عن طريق تقديم مبادرات وحوافز وخدمات تشجع شركات الطيران العالمية لزيادة رحلاتها الجوية من وإلى مطار الأقصر الدولي.





وأجرى الوزير جولة سريعة للمطار، تفقد خلالها صالات السفر والوصول الدولي والداخلي وكاونترات الجوازات والمحطة والتارمك ومركز العمليات.



