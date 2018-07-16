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فتح باب القبول بكلية الشرطة 24 يوليو لمدة 18 يومًا

الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:05 م
فتح باب القبول بكلية الشرطة 24 يوليو لمدة 18 يومًا
كلية الشرطة
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أعلن اللواء محمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فتح باب القبول للالتحاق بكلية الشرطة من 24 يوليو الجارى حتى 13 أغسطس لمدة 18 يومًا.

وأكد مساعد وزير الداخلية، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن اللواء محمود توفيق الوزير الداخلية، وافق أيضا على قبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين.

وعقد المؤتمر برئاسة اللواء دكتور أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة واللواء هشام يحيى مدير كلية الشرطة اللواء دكتور أيمن شريف كبير المعلمين وقيادات الكلية للإعلان عن شروط القبول والشروط الواجب توافرها فى المتقدمين ومواعيد التقدم للالتحاق وسحب كراسات الشروط.

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