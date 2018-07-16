نصائح اتبعيها لحياة زوجية أكثر سعادة
الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:02 م
هناك بعض النصائح التي يجب أن تتبعيها للحصول على حياة زوجية أكثر سعادة ولإطالة عمر الزواج بينكما:-
- إعطاء الطرف الآخر الوقت الكافي في أيّ مشكلة قد تواجه الزوجين لشرح موقفه ورأيه، وعدم التسرّع في تفسير الأمور كما يحلو للطرف الثاني.
- التقرّب من عائلة الزوجين يلعب دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر وإعطاء صورة عن كيفية التعامل مع الآخر.
- فكرة الزواج ليست سهلة كما قد يظنّ البعض، على الزوجين أن يكونا واعيين أنهما ينتقلان من حياة عنوانها الحرية إلى حياة تحكمها الكثير من التعقيدات والمسؤوليات؛ وهذا ما يُسهم في تخفيف المشاكل التي قد تنشأ بين الزوجين، ولا يُمكن إلقاء اللوم على طرف دون الآخر فهما يكمّلان بعضهما، والحياة قبل القفص الذهبي ليست كما بعده.
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