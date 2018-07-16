نصائح اتبعيها لحياة زوجية أكثر سعادة

هناك بعض النصائح التي يجب أن تتبعيها للحصول على حياة زوجية أكثر سعادة ولإطالة عمر الزواج بينكما:-





- إعطاء الطرف الآخر الوقت الكافي في أيّ مشكلة قد تواجه الزوجين لشرح موقفه ورأيه، وعدم التسرّع في تفسير الأمور كما يحلو للطرف الثاني.





- التقرّب من عائلة الزوجين يلعب دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر وإعطاء صورة عن كيفية التعامل مع الآخر.



