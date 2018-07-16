أردوغان لـ ترامب: تطبيق خارطة الطريق في منبج ضروري لحل الأزمة السورية

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيا بنظيره الأميركي، دونالد ترامب، إذ ناقش الرئيسان تطورات الأوضاع في سوريا، والمواضيع المتناولة في قمة "الناتو".

وبحسب ما نقلت وكالة الأناضول التركية، "أكد الرئيسان على أن تنفيذ خارطة الطريق المشتركة بخصوص مدينة منبج، سيساهم بشكل كبير في إنعاش التعاون الرامي لحل الأزمة السورية".

وأضافت الوكالة التركية الرسمية أن "أردوغان وترامب أكدا على أهمية متابعة القرارات المتخذة خلال قمة الناتو"، كما أكدا "عزمهما على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".

وكان مجلس منبج العسكري، الذي يسيطر على مدينة منبج السورية، أعلن أمس الأحد 15 يوليو/تموز الجاري، عن خروج آخر دفعة من وحدات حماية الشعب الكردية السورية، مشيرا إلى أن هذا التحرك يتوافق مع مطلب تركي بانسحابها من المناطق القريبة من حدودها.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن تركيا تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية السورية "منظمة إرهابية" وامتدادا لحزب العمال الكردستاني، الذي تحاربه تركيا منذ ثلاثة عقود.

​وتوصلت تركيا وأمريكا لاتفاق، في شهر يونيو، يقضي بانسحاب وحدات حماية الشعب من منبج، وأن تعمل القوات التركية والأمريكية سويا للحفاظ على الأمن والاستقرار حول المدينة.