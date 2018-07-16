الليلة.. وزير المالية ضيف أحمد موسي في "على مسئوليتي"



وسيرد وزير المالية على تساؤلات الرأي العام حول رواتب الموظفين والمعاشات والتأمين الصحي والأسعار والاستثمار وبرنامج الإصلاح الاقتصادي ورأي صندوق النقد الدولي في إجراءات الحكومة المصرية، ويتحدث عن الضريبة على الدخل والضريبة العقارية.



يستضيف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤليتي" على قناة "صدى البلد" في حلقة الليلة الدكتور محمد معيط وزير المالية.