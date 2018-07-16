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الشانزليزيه يحتضن احتفالات الديوك بلقب المونديال

الإثنين 16/يوليه/2018 - 01:03 م
الشانزليزيه يحتضن احتفالات الديوك بلقب المونديال
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وكالات
 
أعلن الاتحاد الفرنسي، اليوم الإثنين، أن شارع الشانزليزيه العريق في العاصمة الفرنسية باريس، سيحتضن الاحتفالات المقررة بعد ظهر اليوم للمنتخب الفرنسي، الفائز بلقب بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وينتظر وصول المنتخب الفرنسي إلى مطار شارل ديجول في باريس، بعد ظهر اليوم، ثم تتجه الحافلة التي تقل الفريق من المطار إلى منطقة الاحتفالات أمام قوس النصر.

ويستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، اللذان حضرا أمس الأحد المباراة النهائية على استاد لوجنيكي، المنتخب الفرنسي عقب الاحتفال الشعبي، وذلك في استقبال رسمي بقصر الإليزيه.

وصرح ماكرون، في تصريحات إذاعية بأنه "فخور للغاية بالفريق الشاب بعد فوزه بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ فرنسا، وذلك تحت قيادة المدرب ديديه ديشامب". 

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