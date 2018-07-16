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شاومي تعلن عن بعض مواصفات هاتف "Mi Max 3"

الإثنين 16/يوليه/2018 - 01:00 م
شاومي تعلن عن بعض مواصفات هاتف Mi Max 3
شاومي Mi Max 3
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مع بدء العد التنازلي للكشف عن Mi Max 3 أحدث هواتف شاومي قررت الشركة إختراق حاجز الصمت بالمزيد من التشويق للهاتف عبر بث بوستر اعلاني جديد يؤكد بعض المواصفات.

البوستر المنشور في الشبكات الاجتماعية الصينية يشير إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة ضخمة حجمها 6.9 إنش وسيحمل أيضاً بطارية ضخمة تصل لـ 5500mAh بزيادة  200 مللي امبير عن النسخة السابقة مي ماكس 2.

بقية المواصفات المسربة تشير إلى ان الهاتف سيعمل بمعالج ثماني النواة فئة Snapdragon 636 مع 4GB و 6GB رام و 64GB و 128GB ذاكرة تخزين داخلية.

سيحمل الهاتف ايضاً كاميرتين مزدولجة من الخلف بدقة 12MP و 5MP وستعمل هذه المواصفات على نظام اندرويد 8.1 مع احدث اصدار من واجهة MIUI، وسيتم الكشف بشكل رسمي عن الهاتف يوم الخميس القادم 19 يوليو.
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