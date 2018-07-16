شاومي تعلن عن بعض مواصفات هاتف "Mi Max 3"

مع بدء العد التنازلي للكشف عن Mi Max 3 أحدث هواتف شاومي قررت الشركة إختراق حاجز الصمت بالمزيد من التشويق للهاتف عبر بث بوستر اعلاني جديد يؤكد بعض المواصفات.





البوستر المنشور في الشبكات الاجتماعية الصينية يشير إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة ضخمة حجمها 6.9 إنش وسيحمل أيضاً بطارية ضخمة تصل لـ 5500mAh بزيادة 200 مللي امبير عن النسخة السابقة مي ماكس 2.





بقية المواصفات المسربة تشير إلى ان الهاتف سيعمل بمعالج ثماني النواة فئة Snapdragon 636 مع 4GB و 6GB رام و 64GB و 128GB ذاكرة تخزين داخلية.



