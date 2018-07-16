محمد حماقي يواصل العمل على ألبومه الجديد بصحبة أيمن بهجت قمر (صورة)
الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:51 م
صلاح حسن
شارك الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، متابعيه عبر "فيس بوك"، صورة جديدة جمعته بالنجم محمد حماقي، وهما في جلسة عمل على ألبومه الغنائي الجديد المقرر طرحه قريبًا، وجاء تعليق أيمن، مقتضبًا فعلق قائلًا: "هانت والله".
ويتعاون مع "حماقي"، في الألبوم، الشعراء أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة ونادر عبد الله وتامر حسين وخالد تاج وأحمد علي موسى، وعدد كبير من الملحنين وهم عمرو مصطفى وشريف تاج وتامر علي ومحمد يحيى ومحمد النادي ومدين وشريف بدر وودود، ومع الموزعين تميم وتوما ونادر حمدي ورامي سمير.
ومن المقرر أن يسافر حماقي قريبا إلى إحدى الدول الأوربية لتصوير جلسة التصوير الخاصة بالألبوم، والتي سيتم استغلالها في الدعاية والغلاف، كما سيصور أغنيتين بطريقة الأغاني المصورة أيضا، ليتم طرح إحداهما بالتزامن مع طرح الألبوم.
يُذكر أن آخر ألبومات حماقي "عمره ما يغيب" الذي طرح عام 2015، وضم 15 أغنية، وهم "ياللي زعلان"، "عمره ما يغيب"، "نسيت"، "مايني"، "ما بلاش"، "كانت هناك"، "كان وكان"، و"أنت حبيبي"، "اللي اختاره قلبي"، "الغالي ناسيني"، "بعدنا لية"، "أنا سرها"، "صابر على حالي"، "أجمل يوم"، "نسمة شوق".
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