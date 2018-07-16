محمد حماقي يواصل العمل على ألبومه الجديد بصحبة أيمن بهجت قمر (صورة)

ويتعاون مع "حماقي"، في الألبوم، الشعراء أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة ونادر عبد الله وتامر حسين وخالد تاج وأحمد علي موسى، و عدد كبير من الملحنين وهم عمرو مصطفى وشريف تاج وتامر علي ومحمد يحيى ومحمد النادي ومدين وشريف بدر وودود، ومع الموزعين تميم وتوما ونادر حمدي ورامي سمير.





ومن المقرر أن يسافر حماقي قريبا إلى إحدى الدول الأوربية لتصوير جلسة التصوير الخاصة بالألبوم، والتي سيتم استغلالها في الدعاية والغلاف، كما سيصور أغنيتين بطريقة الأغاني المصورة أيضا، ليتم طرح إحداهما بالتزامن مع طرح الألبوم.