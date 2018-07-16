"شيني" تكشف أسباب خسارة 8.1 مليون جنيه خلال 2017- 2018

قالت شركة العامة لمنتجات الخزف والصينى– شيني ، ان اسباب خسائرها بنحو 8.16 خلال الفترة من 1/07/2017 حتى 30/06/2018 هي مبالغ تحملتها الشركة فى الفترة الحالية لم تتحملها في الفترة المناظرة وهي عبارة عن 2.5 مليون جنيه قيمة صرف أربعة أشهر تعويضا عن صرف شهر أرباح فقط عن عام 2016/2017.





واضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم ان الشركة قد تكلفت نحو1.1 مليون جنيه قيمة نسبة 4% و2% إشتراك تأمين صحي منهم 328 ألف جنيه تخص عام 2016/2017 بإلإضافة إلى 822 ألف جنيه ضمن هذه الفترة .





وأوضحت ان خسائر الشركة ناتجة ايضا عن كثرة الأعطال بمصنع الصحي والسيراميك خلال الربع الأخير من عام2017/2018، مما أثر سلبا على تكلفة الانتاج وذلك نظرا لأن التكلفة الثابتة تمثل حوالى 70%، مما أدي إلى حدوث خسائر بلغت 195 مليون جنيه نظرا لعدم وجود مخزون من قطع الغيار لمواجهة الأعطال لنقص السيولة.





جدير بالذكر أن مجلس إدارة الشركة قد اعتمد خلال اجتماعه الخميس الموافق 12/07/2018، تقرير نتائج الأعمال خلال الفترة من 1/07/2017 حتى 30/06/2018، والذي أظهر أن الشركة حققت صافي خسائر غير مدققة بلغت 8.165 مليون جنيه، وذلك مقابل صافي ربح 2.909 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة في30/06/2017.





وكانت الشركة حققت أرباحاً بلغت 1.007 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 4.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.