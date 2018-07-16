ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بروس ويليس يفتتح العرض الأول لفيلمه الكوميدي الجديد Central Roast بهوليوود

الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:53 م
بروس ويليس يفتتح العرض الأول لفيلمه الكوميدي الجديد Central Roast بهوليوود
طباعة
أحمد جمال أحمد
 

افتتح النجم الكبير بروس ويليس العرض الأول لفيلمه الكوميدي الجديد Central Roast بهوليوود، في حضور جماهيري وإعلامي كبير.

 

وتلقي بروس دعما كبيرا من عائلته، حيث شهد الافتتاح حضور بناته الثلاثة الكبار، رومر و سكاوت وتالولاه، ومعهم زوجته إيما هيينينج.

 

ويعود ويليس للكوميديا من جديد بعد غياب يزيد عن 10 سنوات، حيث كان آخر أعماله السينمائية الكوميدية فيلم the all ten yards مع النجم ماثيو بيري.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/16/2018 1:10:01 PM