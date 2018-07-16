بروس ويليس يفتتح العرض الأول لفيلمه الكوميدي الجديد Central Roast بهوليوود

افتتح النجم الكبير بروس ويليس العرض الأول لفيلمه الكوميدي الجديد Central Roast بهوليوود، في حضور جماهيري وإعلامي كبير.

وتلقي بروس دعما كبيرا من عائلته، حيث شهد الافتتاح حضور بناته الثلاثة الكبار، رومر و سكاوت وتالولاه، ومعهم زوجته إيما هيينينج.

ويعود ويليس للكوميديا من جديد بعد غياب يزيد عن 10 سنوات، حيث كان آخر أعماله السينمائية الكوميدية فيلم the all ten yards مع النجم ماثيو بيري.