تصرفات تجعل الزوجة تطلب الطلاق

هناك العديد من المشاكل المشتركة التي تواجه الأزواج في بداية حياتهما، وإذا لم يتخطوها معًا ستؤدي في النهاية للطلاق، ومنها:-





الإهمال

حيث نجد كثيرا من الأزواج قد يرى أنه قد امتلك شريكة حياته مثلها مثل أي شيء اشتراه وأخذ منه ما يريد، الأمر الذي يجعله يتناسى الاهتمام بزوجته ويهملها ويتجاهلها.





قناع آخر

كثير من الشباب أثناء فترة الخطوبة قد يتجمل كثيرا لدرجة أنه عندما تكتشف زوجته الشخصية الحقيقية التي تعيش معها قد تجد نفسها ضحية خدعة أو تمثيلية، فالكثير من الشباب يتخفى وراء الأقنعة التي تدارى عيوبه ومساوئه لتجاوز فترة الخطوبة بأمان والزواج السريع من أجل المصلحة.





نسيان العهود

غالبا ما يكون الشاب كثير الوعود والعهود أثناء فترة الخطوبة وأنه سيفعل كذا وكذا بعد الزواج وبعد أن يتم الزواج، قد تجد هذه الوعود ماهي إلا مياه تبخرت من حرارة الموقف





البخل والأنانية

قد تقبل الزوجة أي شيء يفعله معها الزوج من شجار وسوء معاملة مادام يوفر لها كل احتياجاتها، ولكن عندما يظهر الرجل أمام زوجته في عباءة البخل والأنانية، وخاصة أن كانت تعلم جيدا أنه قادر على توفير ماتحتاج إليه ويدعى عكس ذلك قد تكون سببا في البعد.





الخيانة