طارق حامد يعقد جلسة الحسم مع مرتضى منصور

يعقد مساء اليوم الاثنين طارق حامد لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء لحسم موقف اللاعب المالي بعد التجديد.





وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك أن اللاعب طلب عقد جلسة مع رئيس الزمالك لحسم موقفه بشكل نهائي وتام، بعدما استمرت الأزمة خلال الايام الاخيرة

وأضاف المصدر ذاته أن طارق كان قد توصل لإتفاق بالحصول على 15 مليون جنية دفعة واحدة وذلك قيمة الترضية التي وعده المستشار تركي آل الشيخ بمنحه إياها، مؤكدًا على حل كافة الأمور خلال جلسة اليوم بين اللاعب ومرتضى منصور.