"8 الصبح" يحتفى بذكرى ميلاد الأديب الراحل "ثروت أباظة"

يحتفي برنامج "8 الصبح" في حلقة صباح اليوم بذكرى ميلاد الروائي الراحل ثروت أباظة، وذلك من خلال فقرة "أنا المصري".

الروائي الراحل من مواليد 15 يوليو عام 1927، ولد في محافظة الشرقية من عائلة أباظة أعرق عائلات مصر وهي أسرة أدبية قدمت للأدب العربي عمالقة من الأدباء علي رأسهم والده الأديب دسوقي أباظة، وعمه الشاعر عزيز أباظة، وعمه الكاتب الكبير فكري أباظة.

حصل الراحل على ليسانس الحقوق من جامعة فؤاد الأول عام 1950، وبدأ حياته العملية بالعمل بالمحاماة.

بدأ حياته الأدبية في سن السادسة عشر وهي بداية مبكرة واتجه إلى كتابة القصة القصيرة والتمثيلية الإذاعية وبدأ إسمه يتردد بالإذاعة، ثم اتجه إلى القصة الطويلة فكتب أول قصصه "ابن عمار "وهي قصة تاريخية، كما كتب مسرحية بعنوان "الحياة لنا".

تولى رئاسة تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون عام 1974، ورئاسة القسم الأدبي بصحيفة الأهرام بين عامي 1975 و1988، وظل يكتب في الصحيفة نفسها حتى وفاته.

ألف عدد كبير من القصص والروايات، تحول عدد منها إلى أفلام سينمائية ومسلسلات تلفزيونية، كما كتب ما يقرب من 50 تمثلية إذاعية، و40 قصة قصيرة و27 رواية طويلة.

حصل على عدة جوائز منها جائزة الدولة التشجيعية عام 1958، كما نال وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، ثم جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1982.

وقد توفي في 17 مارس 2003 بعد صراع طويل مع المرض.