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مصدر دبلوماسي: إغلاق الممثلية التجارية الفرنسية في موسكو

الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:51 م
مصدر دبلوماسي: إغلاق الممثلية التجارية الفرنسية في موسكو
السفارة الفرنسية في موسكو
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وكالات
 

أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الاثنين، بأن "وزارة الخارجية الروسية رفعت الصفة الدبلوماسية عن الممثلية التجارية بالسفارة الفرنسية في موسكو وأغلقتها".

 

ورجح المصدر، أن يكون سبب الإغلاق مرتبطا بنشاط الممثلية التجاري في روسيا، مشيرا إلى أن اليوم هو آخر يوم عمل للممثلية، واعتبارا من الغد ستغلق أبوابها.

 

ولم تؤكد السفارة الفرنسية في موسكو الخبر أو تنفيه، كذلك لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الخارجية الروسية بهذا الشأن.

 

ويتركز نشاط الممثلية، وهي منظمة حكومية، على دعم الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة في روسيا، فضلا عن العمل على زيادة الصادرات الفرنسية إلى روسيا.

 

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