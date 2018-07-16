مظاهرات فى فنلندا ضد زيارة ترامب (صور)

تظاهر آلاف الأشخاص فى العاصمة الفنلندية هلسنكى لرفض زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب و لإدانة سياسات العنصرية والهجرة التى وضعها.





ووفقاً لشبكة "فراس برس"، اليوم احتشد مواطنون فنلنديون ونشطاء منظمة العفو الدولية وعلماء البيئة، في العاصمة، ورفعوا لافتات مكتوباً عليها "دعونا نمارس رياضة العنصرية".

ولدى معظم الفنلنديين، انطباعات سلبية عن رئيس الولايات المتحدة، وفقاً لاستطلاع حديث نشرته صحيفة "سيورا" الأسبوعية الفنلندية، والتى تشير إلى رفض ترامب بنسبة 83%.

ويجتمع ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين لعقد قمة فى هلسنكي.