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نائب رئيس جامعة الفيوم: 5 معامل تنسيق إليكتروني لطلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة

الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:50 م
نائب رئيس جامعة الفيوم: 5 معامل تنسيق إليكتروني لطلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة
معمل تنسيق
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صرح الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، بأن معامل التنسيق الإليكتروني بالجامعة، بدأت اليوم في استقبال الطلاب المتقدمين للمرحلة الأولى في الثانوية العامة؛ لتسجيل رغابتهم وذلك خلال الفترة من 16/7/2018 وحتى 20/7/2018 من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد إسماعيل حمزة، رئيس جامعة الفيوم.


وأضاف أن المعامل تقام في عدد من كليات الجامعة منها الزراعة والعلوم والحاسبات والمعلومات والهندسة والسياحة والفنادق، مشيرًا إلى أنه حسبما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة ستكون بحد أدنى 96.10 % للشعبة العلمية و93.90 للشعبة الرياضية و 80% فأكثر للشعبة الأدبية.

نائب رئيس جامعة الفيوم: 5 معامل تنسيق إليكتروني لطلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة
نائب رئيس جامعة الفيوم: 5 معامل تنسيق إليكتروني لطلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة
نائب رئيس جامعة الفيوم: 5 معامل تنسيق إليكتروني لطلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة
نائب رئيس جامعة الفيوم: 5 معامل تنسيق إليكتروني لطلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة
نائب رئيس جامعة الفيوم: 5 معامل تنسيق إليكتروني لطلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة
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