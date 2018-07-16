محمود حجازي ضيف "كلام وسط البلد" على راديو مصر.. غدا

يستضيف غدا برنامج "كلام وسط البلد" على راديو مصر، النجم الشاب محمود حجازى، وذلك في الرابعة عصرا ولمدة ساعتين.

يتحدث حجازى عن أعماله الرمضانية التي شارك بها في دراما رمضان 2018، والنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "عوالم خفية"، الذي قدمه الزعيم عادل أمام، وأيضا نجاحه في مسلسل "الرحلة" مع باسل خياط.

وفى السينما يتحدث عن النجاح الذي حققه "حرب كرموز"، ومشاركته في فيلمين سيعرضان خلال موسم عيد الأضحى، وهما: "بني آدم" مع يوسف الشريف، و"122" مع طارق لطفي.

البرنامج يقدمه كل من نسرين عكاشة، وزياد علي، وإعداد حسام الزلال، ويذاع يوميا على راديو مصر من الأحد للخميس، من 4 إلى 6 مساء.