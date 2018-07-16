فتح باب التقدم للماجستير والدكتوراة بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس

أعلنت كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس عن فتح باب التقدم لبرامج الماجستير والدكتوراة بأقسام الكلية للعام الجامعى 2018 /2019، اعتبارا من 13/7/2018 وحتى 31/8/2018، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة هيام نظيف عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس.





قسم الدراسات الطبية للأطفال :-

_ ماجستير فى دراسات الطفولة صحة الطفل والإعاقات.

_ دكتوراه الفلسفة فى صحة الطفل والإعاقات.





قسم الدراسات النفسية للاطفال:-

_ ماجستير دراسات النفسية للاطفال "عام و ذوى احتياجات خاصة".

_ دكتوراه الفلسفة فى دراسات النفسية للاطفال "عام و ذوى احتياجات خاصة".





قسم الإعلام وثقافة الاطفال:-

_ماجستير فى دراسات الاعلام وثقافة الاطفال "عام وذوى احتياجات خاصة".