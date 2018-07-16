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فتح باب التقدم للماجستير والدكتوراة بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس

الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:45 م
فتح باب التقدم للماجستير والدكتوراة بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس
جامعة عين شمس - أرشيفية
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آية حمروشي
 
أعلنت كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس عن فتح باب التقدم لبرامج الماجستير والدكتوراة بأقسام الكلية للعام الجامعى 2018 /2019، اعتبارا من 13/7/2018 وحتى 31/8/2018، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة هيام نظيف عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس.

قسم الدراسات الطبية للأطفال :-
_ ماجستير فى دراسات الطفولة صحة الطفل والإعاقات.
_ دكتوراه الفلسفة فى صحة الطفل والإعاقات.

قسم الدراسات النفسية للاطفال:-
_ ماجستير دراسات النفسية للاطفال "عام و ذوى احتياجات خاصة".
_ دكتوراه الفلسفة فى دراسات النفسية للاطفال "عام و ذوى احتياجات خاصة".

قسم الإعلام وثقافة الاطفال:-
_ماجستير فى دراسات الاعلام وثقافة الاطفال "عام وذوى احتياجات خاصة".
_ دكتوراه الفلسفة فى الاعلام وثقافة الاطفال " عام و ذوى احتياجات خاصة".
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