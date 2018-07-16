فرع "خريجي أزهر مطروح" يبارك انطلاق مرحلة تنمية سيناء

بارك فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، النجاحات التي حققها أبناء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة‏، في العملية الشاملة سيناء ‏2018، معربين عن تطلع الوطن بعين الفخر والإعزاز لتضحياتهم الغالية دفاعا عن استقرار الوطن وأمن أبنائه‏.‏





وقال فرع المنظمة بمطروح ، إن العملية الشاملة للقوات المسلحة سيناء ‏2018 تبعث برسالة إلي العالم أجمع مفادها أن مصر تتصدي لخطر الإرهاب الذي لا يهددها وحدها، مؤكداً أنه يعادي الحياة والسلام، ولا يتوقف عند الحدود والأوطان، ويتجاوز بأفعاله الآثمة كافة الأعراف والأديان السماوية.





وأشار فرع المنظمة إلى أن، ثقة المصريين كاملة فى قرارات القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى وقدرة القوات المسلحة والشرطة المصرية وقوات إنفاذ القانون على هزيمة الإرهاب مهما بلغ عددهم وعتادهم وتطهير سيناء ومصر كلها من الإرهاب وإفشال مخططات الفوضى والفتنة التى تريد العصف باستقرار الوطن.



