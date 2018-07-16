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وزير البترول يستقبل الرئيس التنفيذى للحلول الرقمية لـ"بيكر هيوز جنرال اليكتريك"

الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:39 م
وزير البترول يستقبل الرئيس التنفيذى للحلول الرقمية لـبيكر هيوز جنرال اليكتريك
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محمد صلاح
 

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ماتياس هيلمن الرئيس التنفيذى للحلول الرقمية لشركة بيكر هيوز جنرال اليكتريك والوفد المرافق له ، حيث تم مناقشة سبل التعاون بين قطاع البترول والشركة لتفعيل اتفاقية اطلاق العمل فى مشروع البوابة الاليكترونية لمصر لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف من خلال شبكة المعلومات الدولية.

وصرح "الملا" فى تصريحاته، أن هذا التوجه يأتى فى اطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول من خلال توفير البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الجديدة للمساهمة فى اعداد خريطة استثمارية رقمية لمناطق المزايدات التى يطرحها قطاع البترول واستخدامها فى عمليات التسويق للمزايدات لمسايرة التكنولوجيات الحديثة ورفع كفاءه جودة خدمات أنشطة الاستكشاف.


ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذى لشركة بيكر هيوز على الدور المهم لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجارى تنفيذه بمفهوم عصرى والذى سيسهم فى تعزيز قدرات قطاع البترول لمواجهة تحديات المرحلة القادمة وسيسهم فى تحسين المناخ الاستثمارى وتنمية مهارات الكوارد البشرية واعداد وتأهيل الكفاءات الشابة بما ينعكس فى النهاية على انطلاق قطاع البترول فى كافة أنشطته، مشيراً إلى دعم الشركة للمساهمة فى تنفيذ أهداف مشروع التطوير والتحديث من خلال شراكتها فى مشروع بوابة البحث والاستكشاف للمساهمة فى الترويج للفرص الاستثمارية لمختلف الانشطة البترولية باستخدام الحلول الرقمية التى تعد تحولاً جديداً فى توجه قطاع البترول.

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