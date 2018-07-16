"ميدو" يروي قصة التعاقد مع لاعب مصري لنقطه كلمة "برتقالة" 100 مرة





روى أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة قصة ضم أحد اللاعبين لناد شهير بسبب نطقه كلمة "برتقالة" 100 مرة.





وقال ميدو عبر حسابه على تويتر: "أحد روؤساء الأندية جاءوا له بلاعب من الدرجه الثانية وقالوا له انه لاعب مهاري ومميز جدا فطلب الرجل برتقاله من المطبخ فجائوه بالبرتقالة فطلب من اللاعب بأن ينطقها ففعل اللاعب ١٠٠ مره فوقع معه على الفور عقد اربع سنوات بمليون ونصف جنيه مصري في الموسم دي قصه حقيقية والله".



