وزير الخارجية الألمانى: لا يمكننا الاعتماد على أمريكا كليا

قال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، اليوم، إنّه من أجل الحفاظ على الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فيتوجّب عليهم تعديلها.

وأضاف ماس، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية، أنّه لم يعد بوسعهم الاعتماد بشكل كامل على البيت الأبيض، مشيراً إلى أنّ النتيجة الأولى الواضحة هى أنّهم يحتاجون أكثر للاصطفاف داخل أوروبا.

وقال الدبلوماسى الألمانى، إنّه يتوجب ألا تدع أوروبا نفسها منقسمة على أية حال مهما كانت الهجمات اللفظية والتغريدات السخيفة، فى إشارة إلى ما يبدو لتغريدات رئيس ترامب حول الخلاف التجارى بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.

ويأتى هذا التصريح بعد يوم من إعلان دونالد ترامب، أنّه يعتبر تكتل الاتحاد الأوروبى عدوًا.