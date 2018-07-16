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زينة لمنتقديها: "كفاية تفاهة يا أقزام"

الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:13 ص
زينة لمنتقديها: كفاية تفاهة يا أقزام
زينة
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الفجر الفني
 

 أعادت الفنانة زينة، نشر فيديو وصلها من محبيها تعبيرًا منهم عن مساندتهم لها بعد انتشار شائعة اعتدائها على أسرة أمريكية في دبي.

ويحتوي الفيديو على رسالة تقول: "هناك مرحلة فى الحياة تدعى المرحلة الملكية عندما تصل لها لن تجد نفسك مضطرا للخوض في أى نقاش أو جدال، ولو خضت فيه لن تحاول أن تثبت لمن يجادلك بأنه مخطئ فلسان حالك كأنما يقول له اذهب إلى الجحيم أنت وأفكارك".

زينة من جهتها شكرت الجمهور على الفيديو وبتعليقها عليه عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي كتبت: "ده ردى المناسب على كل الكذب والتأليف اللي عمال يحصل، كفاية تفاهة أيها الأقزام، شكرًا جمهورى الغالى على الفيديو، ده رد راقٍ من جمهور أرقى".

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