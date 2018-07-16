تباين مؤشرات البورصة بخسائر طفيفة بمستهل التعاملات





تباينت مؤشرات "البورصة" خلال مستهل تعاملات جلسة تداول اليوم "الأثنين" ، حيث تراجع مؤشرها الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.16%، متأثراً بعمليات البيع القوية من قبل المستثمرين الأجانب ،على الاسهم القيادية والصغرى والمتوسطة.





حيث خسر رأس المال السوقى 500 مليون جنيه ليصل عند مستوى 884.9 مليار جنيه مقابل نحو 885.4 مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضى.





وعلى صعيد مؤشرات البورصة تراجع مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.16% ليصل عند مستوى 15816.35 نقطة,حيث صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.09% محققا مستوى 770.45 نقطة, تلاه صاعداً مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.02% محققا مستوى 1980.99 نقطة .





وسجل السوق قيم تداولات بلغت 19 مليون جنيه، من خلال تداول 6.6 مليون سهم، بتنفيذ 591 عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 56 شركة مقيدة، ارتفع منها 8 سهمًا، وتراجعت أسعار 13 سهمًا، في حين لم تتغير سعار 35 سهمًا أخرين.





واتجه صافي تعاملات الأجانب نحو البيع مسجلاً 6.4 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 17.07% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات المصريين والعرب نحو عمليات الشراء ، مسجلًا 4.6 مليون جنيه، و 1.8 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 76.78%، 6.15% من التداولات.