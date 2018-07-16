ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

استقبال حاشد من جماهير يوفنتوس لـ"رونالدو" (صور)

الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:08 ص
استقبال حاشد من جماهير يوفنتوس لـرونالدو (صور)
طباعة
الفجر الرياضي
 


وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ملعب فريقه الجديد يوفنتوس الإيطالي، الذي انتقل إليه قادما من صفوف ريال مدريد الإسباني، استعدادا للخضوع للكشفغ الطبي وتقديمه لوسائل الإعلام.


وكان في استقبال رونالدو العديد من جماهير يوفنتوس الذن طلبوا التوقيع على قميصه والتقاط الصور معه.


 

وكان رونالدو قد وصل إلى مدينة تورينو، بالأمس استعدادا لتقديمه اليوم الاثنين لوسائل الإعلام والجماهير.




وكان يوفنتوس قد أعلن عن توصله لاتفاق مع رونالدو بشكل رسمي لضمه قادما من ريال مدريد مقابل 112 مليون يورو لمدة 4 مواسم.


استقبال حاشد من جماهير يوفنتوس لـ"رونالدو" (صور)
استقبال حاشد من جماهير يوفنتوس لـ"رونالدو" (صور)
استقبال حاشد من جماهير يوفنتوس لـ"رونالدو" (صور)
استقبال حاشد من جماهير يوفنتوس لـ"رونالدو" (صور)
المزيد عن: يوفنتوس كورة كرة رياضة رونالدو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستحق فرنسا التتويج بكأس العالم 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/16/2018 11:30:00 AM