استقبال حاشد من جماهير يوفنتوس لـ"رونالدو" (صور)





وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ملعب فريقه الجديد يوفنتوس الإيطالي، الذي انتقل إليه قادما من صفوف ريال مدريد الإسباني، استعدادا للخضوع للكشفغ الطبي وتقديمه لوسائل الإعلام.





وكان في استقبال رونالدو العديد من جماهير يوفنتوس الذن طلبوا التوقيع على قميصه والتقاط الصور معه.





وكان رونالدو قد وصل إلى مدينة تورينو، بالأمس استعدادا لتقديمه اليوم الاثنين لوسائل الإعلام والجماهير.













وكان يوفنتوس قد أعلن عن توصله لاتفاق مع رونالدو بشكل رسمي لضمه قادما من ريال مدريد مقابل 112 مليون يورو لمدة 4 مواسم.