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إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة "هو" الصناعية

الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:11 ص
إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة هو الصناعية
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بسام عبدالحميد
 
قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سوف تتولى الإشراف على تنفيذ الإنشاءات بتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة هو الصناعية.

وأشار إلى أنه سيقام على مساحة 300 ألف متر مربع موضحا انه تم الانتهاء من عمل الجسات الاستكشافية والتأكيدية لعدد 28 هنجر تمهيدا للبدء في اعمال الحفر خلال الفترة القادمة.
إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة "هو" الصناعية
إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة "هو" الصناعية
إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة "هو" الصناعية
إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة "هو" الصناعية
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