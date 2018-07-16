كريستيانو رونالدو يتسبب في سخرية جماهير يوفنتوس من "بونوتشي"

سخرت جماهير نادي يوفنتوس الإيطالي من ليوناردو بونوتشي، مدافع الفريق السابق، وميلان الحالي، عقب وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تورينو.





وذكر "كالتشيو ميركاتو"، أن جماهير يوفنتوس، تواجدت خارج مقر العيادة الطبية، وقامت بالهتاف ضد بونوتشي، قائلة "أين بونوتشي؟".





ومن المنتظر أن يقدم يوفنتوس، رونالدو، اليوم الإثنين، كلاعب بالفريق الإيطالي، بعدما انضم من ريال مدريد، بعقد يمتد لمدة 4 سنوات، براتب سنوي 30 مليون يورو.



