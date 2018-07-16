ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إزالة مقبرة مخالفة على الأرض الزراعية بشربين (صور)

الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:09 ص
إزالة مقبرة مخالفة على الأرض الزراعية بشربين (صور)
طباعة
سالي رضوان
 
أزالت حملة تنفيذية بمركز ومدينة شربين فى محافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، مقبرة تم بنائها على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون.

ترأس الحملة طلعت عريضة رئيس الوحدة المحلية بالحصص ومهندسى القسم الفنى بالوحدة وتحت إشراف أشرف بكر عيد رئيس مركز ومدينة شربين.

وتمكنت الحملة من إزالة وإيقاف أعمال مقبرة تحت الإنشاء على الأراضى الزراعية، ومصادرة مواد البناء المستخدمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللآزم وجارى العرض على النيابة لإتخاذ الإجراءات اللآزمة حيال المخالف ومواد البناء.
إزالة مقبرة مخالفة على الأرض الزراعية بشربين (صور)
إزالة مقبرة مخالفة على الأرض الزراعية بشربين (صور)
إزالة مقبرة مخالفة على الأرض الزراعية بشربين (صور)
إزالة مقبرة مخالفة على الأرض الزراعية بشربين (صور)
إزالة مقبرة مخالفة على الأرض الزراعية بشربين (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/16/2018 11:30:00 AM