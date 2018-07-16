إزالة مقبرة مخالفة على الأرض الزراعية بشربين (صور)

أزالت حملة تنفيذية بمركز ومدينة شربين فى محافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، مقبرة تم بنائها على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون.



ترأس الحملة طلعت عريضة رئيس الوحدة المحلية بالحصص ومهندسى القسم الفنى بالوحدة وتحت إشراف أشرف بكر عيد رئيس مركز ومدينة شربين.



وتمكنت الحملة من إزالة وإيقاف أعمال مقبرة تحت الإنشاء على الأراضى الزراعية، ومصادرة مواد البناء المستخدمة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللآزم وجارى العرض على النيابة لإتخاذ الإجراءات اللآزمة حيال المخالف ومواد البناء.