الطالع الفلكى الإثنين 16/7/2018..مِيَاه نَظِيفَة!





**القمر فى الرّبع الأوّل، القمر فى العذراء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَنْعَة من 16 يوليو - 28 يوليو.





*اليوم 9 أبيب قبطى، 16 تَمّوز رُومى، 3 ذو القعدة ،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -عايزة إيه دلوأتى (تِطَلأنى) - وتسيبينى أنام؟(أيوه)-إنتى طالئ.(محمُود عبد العزيز من فيلم الشقّة من حقّ الزّوجَة-1985)





*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشّمس تنتقل لبرج السّرطان - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الشّمس من بُرج الجَوْزَاء لتدخل بُرج السّرطان فى السّادسة و55 دقيقة مساءً على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان ، وسوف تظل فيه لتنتقل لبُرج الأسد فى الثّالثة و 20 دقيقة فجر 17 أغسطس ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة...

(الشمس) ----- فى السّرطان.(تنتقل للأسد فى 17 أغسطس)

(عطارد) ----- فى السّرطان.(ينتقل للأسد 2 سبتمبر)

(الزّهرة) ----- فى الأسد.(تنتقل للعذراء فى 1 أغسطس)

(القمر) ------ فى الأسد.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 6 نوفمبر)

(زُحل) ------- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 24 يناير 2020)

(المُشترى)--- فى الميزان.(ينتقل للعقرب فى 11 أكتوبر 2018)





الشمس/الأنا تدخل لبرج العاطفة المائى السرطان والذى علينا أن نتوقع فيه إهتماماً للمنزل والأسرة ، إقامة الشمس/الأنا فى السرطان (قد) تواجَه ببعض التحديّات لسببين ، المريخ 180 درجة فى مواجهة الشمس وفى مرحلة الرجوع/بطء سرعته عن معدّلها الطبيعى (قد) يعنى تعرّضك لإستفزازات وتلاسن وخشونة فى التعامل خصوصاً من أفراد الأسرة/السرطان ، كما أن الشمس ستتسبّب فى خسوف للقمر البدر فى 27 من الشهر الجارى وهذا (قد) يعنى حرمان مُؤقّت من مصدر عاطفتك فى منزلك ، هذان الموقفان فى برج مائى/السرطان يُسمّيان فى ثقافة التنجيم الهندى بالميَاه المُوحِلَة ، فأنت تحت البحر لاتتمكن من الرّؤية بوضوح (قوّة شخصيّتك فى المنزل تكون ميّالة للإسترخاء) ومع إضافة تواجد المريخ بسرعته البطيئة وحدوث الكسوف فأمام الإستفزازات الواردة من الزوج/الزوجة أمامك خياران ، إما سكب الزيْت على النار والتعامل مع الموقف بخشونة ، وإما التمسّك بالبرود والصبر وكتم الغيظ حتى يتلاشى تأثير الخسوف بعد 72 ساعة من حدوثه،وبعد أن تتجاوز الشمس مواجهتها من مركزها فى برج السرطان للمريخ فى برج الجدى تدريجياً حتى خروجها نهائياً من برج السرطان لتنتقل لبرج الأسد بيتها نارى الطبيعة والمُناسب لطبيعتها ، بذك تحافظ على مياه منزلك نظيفة بعيدة عن التعكير ، بِمَشيئة الله تَعَالى.









*مَنَازِلْ نِجْم سُهيل.....

الفراعنة بمصروالصّابئة بابل بالعراق يشتركان فى إعتماد نجمة الشّعرى اليمانيّة كأساس لتقويمهم كل 365 يوم بثبات وإتّزان منذ آلاف السنين وبدقّة كبيرة.





عرب اليمن ليسو أقل شأناً فهم أيضاً لهم نجم يُسمّى نجم سُهيْل يظهر فى موعد ثابت كل 365 يوم ومنذ آلاف السنين، لكن لايُمكن رؤيته إلاّ فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضيّة لذلك فهو مناسب لأهل اليمن والإنكا بأمريكا الجنوبيّة.





يظهر نجم سُهيل فى 24 أغسطس من كل عام لكن لايُرى بالعين بأى حال قبل 5 سبتمبر،بعد ظهور نجم سُهيل فى 6 سبتمبر يتم تقسيم السنة لأربعة مَوَاسِم بناءً على ظهور سُهيل الخريف-الشتاء-الرّبيع-الصّيف وكل مُوسم 7 منازل كأنها شهور زىّ الفرعونى تمام لكنّها 13 يوم بس، تبدأ المواسم كالتّالى....





1-(6 سبتمبر/الخريف):الجبهة-الزّبرة-الصّرفة-العوّا-السّماك-الغفر-الزّبانا





2-(6 ديسمبر/الشتاء):الإكليل-القلب-الشولة-النّعايم-البلدة-سعدالذابح-سعد بلع





3-(6 مارس/الرّبيع):سعد السّعود-سعد الأخبية-المقدّم-المؤخر-الرّشا-الشرطين-البطين





4-(6 يونيه/الصيف):الثّريّا-الدّبران-الهقعة-الهنعة-الذّراع-النّثرة-الطرفة





كلّ منزلة تنزل بها الشّمس تمكث بها مدّة 13 يوم (13 يوم ×28 منزلة = 364) ، ماعدا منزلة الجبهة فعدد أيّامها 14 يوم.





تماماً مثل القويم الفرعونى فإنّ كلّ منزلة ترتبط بمواسم الزّراعة فى اليمن ومواسم الرّياح المُوسميّة،وكما يُميّز ظهورنجمة الشّعرى اليمانيّة فى مصر فيضان النّيل، فإن ظهورنجم سهيل يعنى توقّف الرّياح الرّمليّة العنيفة وسكوتها والبدء فى تلطف درجة الحرارة فى بلاد اليمن والحجاز.





إنتقلت بمشيئة الله تَعَالى الشمس من منزلة الهَقْعَة لتدخل الهَنْعَة ، والهنعة تعنى العنق المُلتوى وهى خمسة أنجم على شكل قوس بين كوكبة جبار/الثور وكوكبة الجوزاء وتُسمّى قوس الجوزاء(مقابلها 180 درجة بُرج القوس/للجوزاء أيضاً قوس) والهنعة أشدّ أيّام السنة حرارة وتقلّ فيها الرياح و يبدأ مُوسم الغوص عند العرب لصيد اللؤلؤ ، يُنْصَح في الهنعة بالإكثار من رَيّ المزروعات، وفيها آخر مايُزرع من مزروعات الصيف كالملوخيّة والذرة وبانتهاء الهنعة يبدأ باطن الأرض بالبرودة.





*المَرَاجِعْ

كتاب الأنواء للفلكى./سَالِم بِنْ بَشِير، الفلكى العلّامة/عادل حَسَن السّعْدُون.

الموقع الإلكترونى (المَسَالِكْ) المركز العَرَبى للأدَبْ الجُغْرَافِى.





*الطّالع الأسبوعى (16 يوليو- 22 يوليو) بمشيئة الله تَعَالى.





برج الحمل: ربما عاد لك وضوح الرّؤية والأمل فى إسترداد مفقودك ،مشاكل العمل وضغط النفقات يزعجانك لكن لا مفرّمنهما،جبهة الرّومانسيّة قد لاتُفلت هى الأخرى من التشويش فإن كنت خاطباً أو مُتزوّجاً فوسّع صدرك ، أو أخرج لإستنشاق الهواء حتى تهدأ الأمور.

برج الثور: إن كنت متزوّجاً فأسبوع العسل على قائمة أولويّاتك وإن كنت عازباً فأنت تبحث باجتهاد عن عريس/عروسة العمر، عليك التركيز عند التعامل فى الأموال فخسارتك لأموال عند الشراء أو البيع واردة للغاية ، ومن الأفضل لك الإبتعاد نهائياً عن الإقتراض أو الإقراض للغير.





برج الجوزاء: تصفية لخلافات مع الزوجة أو زميل العمل ،المتزوجون ينعمون بأسبوع عسل، إن طالبا فى الدراسات العليا أو كورس مهنى فركّز ذهنك قدرإمكانك وإلا واجهت تراجعاً ، لاتفضفض بمشاكلك لغيرك خصوصاً المعارف الجدد.

برج السّرطان: إبتسم فأمورك تبدأ فى الإنفراج تدريجيّاً بولادة القمر الجديد، آمال وطموحات جديدة كوظيفة أو زواج أو عتبة منزل واردة مع بداية الشهر القمرى، ترتيب أولويات مصاريفك مفيد كما على أن أذكّرك بفضيلة التوفير كلما أمكنك.





برج الأسد: عليك مُضاعفة جهودك للضِّعف لتُنجز عملك العادى والذى كنت تأديه فى الأوقات العادية بسهولة أكثر ووقت أقصر، لاتحاول مُعاندة مُديرك وحافظ على علاقة هادئة معه قدر إمكانك، فى إختيار زوجة ،صديق،شريك فى التجارة عليك أن تكون أكثر حذراً ولاتتورّط بوعود، رُبما كان الأفضل البحث عن صديق قديم تأمنه على شراكتك التجارية أو فتاة تعرفها من الماضى تأمنها على بيتك كزوجة ، لا تتسرّع فى شراء سيارة أو أرض تحت تأثير السرعة فعملية إستغفال واردة بشدّة.

برج العذراء: إن كنت طالباً تستعد للسفر لإستكمال دراساتك العليا فالحظوظ السعيدة متوفرة، هذا ينسحب عليك إن كنت تبحث عن وظيفة جديدة ،حالتك المالية مُستقرة ،قد تصادف عاطفة تسترجع معها فرحة المراهقين فاستثمرها فى الطريق القويم إن كنت عازباً وابتعد عنها إن لم تكن كذلك وإلا تسببت بمشاكل.





برج الميزان: عملك الذى تنجزه يؤثرعلى مركزك طوال الشهر فانتبه للقمة عيشك ، رُبما حظيت بمسئوليات زيادة فى العمل ترافقها زيادة فى قروشك الحلال ، لكن أرفض إن كان العمل فوق طاقتك أو كانت القروش زهيدة لا تناسب حبات عرقك ، إن كنت تعانى من الأقساط فربما وجدت صعوبة فى إنهائها لكن على الأقل سدّد جزءاً منها حتى تنفرج الأزمة تدريجيّاً.

برج العقرب: بعض العُزّاب قد يواجهون إعتراضات من الوالديْن على زيجة غير مرضى عنها وعليهم تجميد الموقف حتى تتضح الأمور إما للوالديْن وإما للشخص المَعْنِى ، إن كانت الموافقة متوفرة فإعادة فحص مزايا وعيوب الزيجة كإجراء أخير مطلوبة،مع ذلك فحفلات الزفاف واردة فى محيطك حتى إن لم تكن أنت سعيد الحظ.





برج القوس: تجنّب المشاكل وتفادى الخسائر المُحتملة يتوقف على قدرتك على التكيف مع تطورات الحياة المُستمرة ، وتمسّكك بالترويح عن النفس بالهوايات والملابس الأنيقة والتى تشحنك باستمرار بالطاقة الإيجابية، نصيحة هذا الأسبوع تفاءل بالخير تجده.





برج الجدى: عقلك لايتوقف عن العمل وبؤرة تفكيرك هى توفير الودائع طويلة الأجل لأطفالك الصغار أو توفير تكاليف عش الزوجيّة ، نصيحة هذا الأسبوع أن تقوم بتحديد الأولويّات فلاتضع العربة أمام الحصان.





برج الدّلو: إن لم تكن تحصّلت على مكاسب فعلى الأقل أن مُمتنّ لنفسك أنك لم تنحدر عن المستوى الطبيعى لمعيشتك ، جهّز منزلك ليكون مركزاً للإحتفالات والزيارات وأنشطة صِلَة الرّحم بمن فيهم الأصهار ، لتكون مناسبة لتصفية خلاف تافه نشب بالماضى القريب.





برج الحُوت: الحركة والأسفار القصيرة تخص العمل ، هذا لايمنع زياراتك الواردة لشراء ملابس جديدة ومطاعم وتسريحة شعر جديدة ، نيولوك جديد يكتمل بزيارات للأندية والمصايف التى من وجهة نظرك هى أماكن مُهمّة للتعافى واسترداد الحيوية والشباب.



