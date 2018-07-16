رئيس أكاديمية البحث العلمي: مصر ستصبح ضمن أول 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي 2030



وأشار خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إلى أن ليس كل براءات الاختراع المسجلة بمصر لمواطنين مصريين، موضحًا أن 3 آلاف منهم فقط لمصريين، والباقي لأجانب.



وأضاف أن مصر بحلول 2030 ستكون ضمن أول 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، لافتا إلى أن مصر تقدمت في مؤشر الابتكار 10 مراكز في عام واحد.



قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن مصر لديها 28 ألف براءة اختراع منذ عام 1951 وحتى الآن.