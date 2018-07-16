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رئيس أكاديمية البحث العلمي: مصر ستصبح ضمن أول 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي 2030

الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:05 ص
رئيس أكاديمية البحث العلمي: مصر ستصبح ضمن أول 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي 2030
الدكتور محمود صقر
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن مصر لديها 28 ألف براءة اختراع منذ عام 1951 وحتى الآن.

وأشار خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إلى أن ليس كل براءات الاختراع المسجلة بمصر لمواطنين مصريين، موضحًا أن 3 آلاف منهم فقط لمصريين، والباقي لأجانب.

وأضاف أن مصر بحلول 2030 ستكون ضمن أول 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، لافتا إلى أن مصر تقدمت في مؤشر الابتكار 10 مراكز في عام واحد.
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