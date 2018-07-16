الصين تقدم شكوى ضد أمريكا لمنظمة التجارة العالمية

قدمت الصين مجدداً شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الجديدة التى تفرضها الولايات المتحدة ضد منتجاتها، وفقاً لبيان وزارة التجارة الصينية اليوم.

وفى 16 يوليو، قدمّت الصين شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن التدابير المزمعة لفرض تعريفات أمريكية جديدة على المنتجات الصينية المستوردة بقيمة 200 مليار دولار، وفقاً لشبكة روسيا اليوم.

ودخلت التعريفات الأمريكية الجديدة ضد الصين حيز التنفيذ فى 6 يوليو، وفرضت الولايات المتحدة تعريفة بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من الدولة الآسيوية بقيمة 34،000 مليون دولار، بينما ردّت الصين بفرض رسوماً جمركية بقيمة 25% على المنتجات الأمريكية.

وفى الأسبوع الماضى، ورد أن واشنطن تخطط لفرض تعريفة إضافية على المنتجات الصينية بقيمة 200 مليار دولار، وأعلنت بكين بدورها أنها ستضطر للرد.