رئيس حي الأسمرات: منعنا "التوك توك" من الدخول و3 مدارس لاستيعاب الطلاب (فيديو)



وأضاف في لقاء ببرنامج "صباح أون" على فضائية "أون لايف"، اليوم الإثنين، أنه تم منع "التوك توك" من دخول حي الأسمرات، وتوفير وسائل نقل عامة كبديل له والتذكرة جنيه ونصف يعمل من السادسة صباحا وحتى الثانية عشر مساء، مشيرًا إلى وجود وحدة طب أسرة كاملة شاملة نساء وأطفال وتحاليل وأسنان مع توافر سيارة إسعاف تعمل على مدار 24 ساعة لأي حالة طوارئ.



قال المهندس حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، إن هناك جهود كبيرة في سبيل تحقيق أفضل شكل للحي والمواطنين يساعدون الحي في الخروج من العشوائية إلى حياة كريمة، متابعا أن هناك 11 ألف أسرة يسكنون حي الأسمرات 1 و2 ويوجد 3 مدارس تستوعب الطلاب.