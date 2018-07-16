مصرع طفلة بالمنوفية سقطت من شرفة الطابق الثالث





وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ وهبوط حاد بالدورة الدموية، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

لقيت طفلة عمرها 9 سنوات مصرعها، عقب سقوطها من الطابق الثالث بمركز شبين الكوم، في غفلة من أهلها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.وتلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة شبين الكوم، يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم التعليمي الطفلة (ر ج و) سن 9، تلميذة، ومقيمة دائرة المركز، مصابة (تورم بالعينين والرأس)، وتوفيت عقب وصولها.وبالانتقال والفحص، وسؤال والدها، قرر أنه أثناء قيام ابنته باللهو بشرفة الطابق الثالث، سقطت أرضًا وحدثت إصابتها التي أودت بحياتها ونفى الشبهة الجنائية.