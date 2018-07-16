تحرير 90 محضرا مخالفا خلال حملة تموينية بالمنيا

نظمت مديرية التموين بالمنيا، حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري بهدف ضبط الأسواق والأسعار ومتابعة المعروض من المنتجات بالأسواق والمحلات العامة والمطاعم ومراقبة المخابز البلدية والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة.



وقال دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إن الحملة أسفرت عن تحرير 90 محضرا تموينيا مخالفا منها 12 محضرًا بمركز مطاى بقرية أبوان في مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية وغير الغذائية حيث تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية، وإدارة محلات بدون ترخيص.



وفي مجال متابعة البداليين التموينيين، تم تحرير 4 محاضر مخالفة، لعدم الإعلان عن وصول المقررات التموينية، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم ممارسة النشاط على الوجه الأكمل.



وفى مجال مراقبة ومتابعة المخابز البلدية، تم تحرير عدد 74 محضرًا مخالفًا منها (نقص بالوزن - عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل - عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات -عدم نظافة أدوات العجن - عدم الاحتفاظ بميزان حساس -عدم إعطاء بون صرف للمواطن –عدم وجود رصيد على ماكينة صرف الخبز بالمخبز، بالإضافة إلى إثبات حالات بيع وهمية على ماكينات الصرف - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - تجميع بطاقات تموين ذكية بغرض الاستيلاء على الدعم الخاص بالمواطنيين – تجميع دقيق بلدى مدعم بغرض بيعه بالسوق السوداء- عدم وجود ماكينة صرف الخبز).

