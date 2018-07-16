رئيس أكاديمية البحث العلمي: 65% من طلاب المدارس سيعملون في مجالات غير موجودة حاليا
الإثنين 16/يوليه/2018 - 10:53 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن البحث العلمي مكلف ولكن عائده ضخم، لافتًا إلى أنه سيعتمد الفترة القادمة على الذكاء البشري.
وأشار خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إلى أن الوظائف الموجودة حاليا عقب 2030 لن تكون موجودة، مضيفًا أننا سنكون عالم اليكتروني بامتياز.
وأشار خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إلى أن الوظائف الموجودة حاليا عقب 2030 لن تكون موجودة، مضيفًا أننا سنكون عالم اليكتروني بامتياز.
وأضاف أن التقارير العلمية تفيد بأن 65% من طلاب المدارس الحاليين سيعملون في وظائف غير موجودة حاليا.
المزيد عن: بحث علمي البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي