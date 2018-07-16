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أولياء أمور طلاب مدارس 'Stem' يطالبون بإعادة تصحيح الامتحانات

الإثنين 16/يوليه/2018 - 10:49 ص
أولياء أمور طلاب مدارس 'Stem' يطالبون بإعادة تصحيح الامتحانات
اولياء امور طلاب مدارس المتفوقين
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ريم محمود
 
بدأ أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية وقفتهم الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء قبل قليل.

وقال أولياء الأمور إنهم يطالبون بإعادة تصحيح امتحانات الثانوية العامة لأولادهم بعدما تفاجئوا أن نسبة النجاح ٥٠٪؜ ورسوب عدد كبير من الطلاب رغم أنهم مدارس متفوقين.

وأوضحت ألاء حسن أحد أولياء الأمور المعتصمين أنهم يطالبون أيضا أن يتم احتساب درجات أعمال السنة مع درجات الامتحان مثلما يحدث مع طلاب الثانوية العامة العادية.

وأشارت إلى أن أولياء الأمور سيستمرون في وقفتهم حتى يتم الاستجابة لهم بإعادة التصحيح.
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