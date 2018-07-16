وزيرة الهجرة تلتقي جراحا مصريا لبحث مقترح إنشاء صرح طبي عالمي

التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور عادل مرسي، جراح التجميل بمستشفى ألفريد في أستراليا؛للتباحث حول مقترح مشروع إقامة صرح طبي عالمي يعتمد على خبرات الأطباء المصريين بالخارج، بهدف تبادل الخبرات بين الأطباء بالداخل والخارج للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة الطبية في مصر.





ورحبت السفيرة نبيلة مكرم، بالدكتور عادل مرسي، مؤكدة دعم الوزارة الكامل لمختلف الأفكار والمشاريع المقترحة من المصريين بالخارج بهدف خدمة مصر، والدفع في اتجاه تنفيذها على أرض الواقع ما إذا كانت تخدم أهداف الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.





وفي بداية حديثه، أعرب الدكتور عادل مرسي عن سعادته بلقاء وزيرة الهجرة وما لمسه من تعاون، حيث قدم عرضا عن مقترح مشروع يتضمن بناء صرح طبي عالمي يحتوي على مستشفيان واحدة منها بالنظام العام والأخرى بالنظام الخاص لجميع التخصصات الطبية، لتكون نموذجا متطورا ذات خصائص حديثة، تعتمد على استقدام خبراء وأطباء أجانب من أستراليا وآخرين مصريين سيتولون مهمة إدارة المستشفى ونقل هذه الخبرات للعنصر المصري العامل بهذا الصرح، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية طبية متطورة تهدف لتخريج أطباء ذو كفاءة عالية.





وأضاف أن المشروع سيمثل مساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية المصرية، من خلال تبادل الخبرات العميقة لدى الخبراء الأجانب والمصريين القادمين من الخارج مع مختلف الأطباء المصريين بالداخل، مؤكدا أن من أهداف المشروع التركيز على منظومة التمريض من خلال العمل على تطوير ما يشوبها من نقاط ضعف.





وأشار إلى أن المشروع يحمل عددا من الأهداف الأخرى التي تمثل أبعاد إيجابية خلال الفترات المقبلة على رأسها تنشيط السياحة العلاجية، كما ستكون مصر قبلة علاجية لمختلف دول أفريقيا، فضلا عن ضمان التكافل الاجتماعي خلال العلاج في هذا الصرح الطبي، حيث إن عوائد المستشفى الخاص ستكون الممول لعمل المستشفى العام والتي ستعمل بنفس جودتها.





ووأثنت الوزيرة، على مقترح المشروع وما يتضمنه من أهداف تخدم الصالح العام، متمثلة في ضمان نظام للتكافل الاجتماعي داخل هذا الصرح الطبي المزمع إقامته، كما أنه يساهم في تنشيط الجانب السياحي بشكل عام وخاصة ما يتعلق بالسياحة العلاجية، وكذلك توفير العملة الصعبة.





وأكدت دعم الوزارة الكامل لمثل هذه الأطروحات حيث ستمثل الوزارة حلقة الوصل بين القائمين على مقترح المشروع والجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وأشارت لدور الوزارة في التواصل مع مختلف الأطباء المصريين بالخارج ودعوتهم للمشاركة في هذا الطرح.





وأضافت أنه ستكون هناك متابعة مستمرة مع مواصلة الدعم لهذا المقترح لما يحمله في طياته من انتماء وإنسانية شديدة تهدف لخدمة هذا الوطن.