بدر رجب يكشف كواليس جديدة في مشوار محمد الشناوي مع الأهلي

قال بدر رجب، نجم الأهلي السابق والمدير الفني الحالي لقطاع الناشئين بنادي الجزيرة الإماراتي، إن البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، هو من ابتدع فكرة شراء اللاعبين في النادي الأحمر.





وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الحالي، قمنا بضمه وهو في عمر 13 عاما مقابل 100 ألف جنيه، وفي حال انضمامه للفريق الأول سيدفع الأهلي مبلغ 100 ألف جنيه أخرى لنادي الحامول".





وأكمل: "الشناوي تم الاستغناء عنه في عهد مانويل جوزيه ثم عاد الأهلي وقام بشرائه مرة أخرى مقابل 4 ملايين جنيه".