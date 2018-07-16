جوانجزو يتطلع للانتفاضة في الدوري الصيني

يتطلع نادي جوانجزو إيفرجراند، للتتويج باللقب الثامن على التوالي في الدوري الصيني الممتاز، هذا الأسبوع، مدعوما بالوافدين الجديدين، باولينيو وأندرسون تاليسكا.

ورحب فريق المدرب فابيو كانافارو، بالثنائي البرازيلي، في ظل رغبته في تقليص فارق النقاط الخمس مع المتصدر شنغهاي سيبج، مع تبقي 19 مباراة بالموسم.

ويحتل جوانجزو، المركز الخامس بينما تفصل 6 نقاط بين أول سبعة فرق بالمسابقة بعد 11 مباراة، ويثق الفريق في أنه سيحصل على دفعة قوية، مع عودة باولينيو على وجه التحديد.

وقضى لاعب وسط توتنهام هوتسبير السابق، موسمين ونصف مع جوانجزو، وفاز بلقب دوري أبطال آسيا وبالدوري الصيني 3 مرات، قبل أن ينتقل إلى برشلونة الصيف الماضي، حيث توج بدوري الدرجة الأولى الإسباني.

وعاد باولينيو (29 عاما) إلى جوانجزو، على سبيل الإعارة، بعد خروج البرازيل من دور الثمانية بكأس العالم في روسيا.

ولعب باولينيو، دورا محوريا في هيمنة جوانجزو المحلية في الفترة السابقة، لذا نال استقبالا حماسيا من الجماهير لدى وصوله لمطار جوانجزو مطلع الأسبوع.