"خبر سار" من الحكومة العراقية إلى المحافظات الجنوبية

زفت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين 16 يوليو، خبرا سارا إلى المتظاهرين في المحافظات الجنوبية.

ووفقاً لموقع "السومرية نيوز" العراقي، فقد أعلنت وزارة الاتصالات عن تشغيل تجريبي لخدمة الإنترنت، بعد قطعها عدة أيام إثر الاحتجاجات الشعبية التي تعم عدة محافظات جنوبية والمطالبة بتحسين الخدمات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حازم محمد علي، إنه "تم إعادة تشغيل خدمة الإنترنت من الساعة الحادية عشر مساء اليوم وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بشكل مؤقت"، مشيرا إلى أن "التشغيل سيكون تجريبي لبيان نتيجة إصلاح القطوعات التي أدت الى توقف الخدمة".

وأضاف علي أن "الوزارة استنفرت جميع ملاكاتها الهندسية والفنية من أجل الإسراع لإعادة توفير خدمة الإنترنت بسرعة وكفاءة عالية عن طريق شبكة مستقره غير متذبذبة"، لافتا إلى "استمرار الوزارة والتشكيلات التابعة لها بتقديم أجود وأفضل الخدمات للمواطنين والمؤسسات الحكومية".

وشهد العراق خلال الساعات الماضية مظاهرات، احتجاجا على سوء الخدمات في البلاد، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية العراقية، إثر اشتباكات مع مسلحين هاجموا المتظاهرين في مركز محافظة ميسان، في وقت أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، باقتحام مقر الحكومة المحلية لمحافظة ميسان من قبل "مندسين" في التظاهرات، وإحراقهم مقرات أحزاب سياسية بارزة، كما اقتحم مئات المحتجين مطار النجف أمس وأوقفوا حركة الملاحة الجوية في المدينة.

بدورها، أفادت وكالة "رويترز"، أن العراق وضع قوات الأمن في حالة تأهب قصوى، يوم السبت الماضي، مع استمرار احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد في محافظات بالجنوب.

وأصدر حيدر العبادي، رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، يوم الجمعة الماضي، توجيه عسكري لمحاولة السيطرة على الاحتجاجات المتزايدة والتي امتدت من البصرة، حيث أغلق السكان ميناء أم قصر، إلى مدن العمارة والناصرية والنجف.