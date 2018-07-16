سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 16-7-2018

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، ليسجل في البنك الأهلي 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 17.85 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع، وبنك مصر 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.





بقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك الإسكندرية والعربي الأفريقي وقناة السويس عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول والبركة عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.





وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.86 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.





وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 17.95 جنيه.