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سعر الدولار اليوم الإثنين 16-7-2018 في البنوك الحكومية والخاصة

الإثنين 16/يوليه/2018 - 09:46 ص
سعر الدولار اليوم الإثنين 16-7-2018 في البنوك الحكومية والخاصة
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استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، ليسجل في البنك الأهلي 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 17.85 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع، وبنك مصر 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

بقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك الإسكندرية والعربي الأفريقي وقناة السويس عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول والبركة عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.86 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 17.95 جنيه.
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