ترامب: علاقتنا بروسيا لم تكن أسوأ من قبل

أكدّ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم أنّ العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا لم تكن أسوأ من قبل بدء قمة رفيعة المستوى مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى هلنسكى، الإثنين.

وقال ترامب فى تغريدة عبر موقع تويتر، إنّ سبب العداء هو سنوات طويلة من الغباء والغباء فى، الولايات المتحدة، والأن يتلاعب بها قنص الساحرات، فى إشارة إلى تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر في تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية والصلات المحتملة بحملته الانتخابية، وأخرها اتهام ضد 12 من ضباط الاستخبارات الروسية الأسبوع الماضي.