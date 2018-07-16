بدر رجب: اكتشفت رمضان وتريزيجيه والنني وربيعة





قال بدر رجب، نجم الأهلي السابق والمدير الفني الحالي لقطاع الناشئين بنادي الجزيرة الإماراتي، إن أحمد خالد، لاعب فريق طنطا، من أبناء النادي الأهلي، لافتا إلى أنه قام بضمه للنادي الاحمر من مدرسة الرحاب.





وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "بعدما رحلت عن الأهلي لا أعلم مصير اللاعب وكيف رحل عن النادي".





وأكمل: "اكتشفت العديد من اللاعبين في قطاع الناشئين بالأهلي، أحمد سمير فرج وعمرو الحلواني وشريف أشرف وأحمد حسن مكي وأحمد حسن كوكا ومحمد النني ورامي ربيعة وأحمد مجدي وتريزيجيه ورمضان صبحي، هؤلاء من أولاد الأهلي وجميعهم احترفوا في أوروبا".





واختتم: "عفروتو من اللاعبين الذين لم يحصلوا على حقهم في مصر، اللاعب يتحمل جزء من هذا الأمر وأيضا بعض المدربين لم ينجحوا في التعامل مع موهبة، الموهوبين يجب أن يكون هناك نظام خاص للتعامل معهم".



